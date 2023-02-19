زرقان: “أستهدف اللعب في احدى هذه الدوريات وخوض رابطة أبطال أوروبا”

كشف الدولي الجزائري آدم زرقان، لاعب شارل لوروا البلجيكي، عن الوجه المقبلة التي يستهدفها، وحلمه في لعب رابطة أبطال أوروبا.

وصرح زرقان في حوار لموقع “RTBF”: “لدي طموح مثل أي لاعب، وكنت أحلم دائما بالمشاركة في رابطة الأبطال، وأنا مناصر لنادي برشلونة”.

كما أضاف: “في حال مغادرتي شارل لوروا هذا الصيف، أستهدف التنقل إلى الدوري الفرنسي، الإنجليزي، أو إلى الدوري الإسباني”.

وتابع آدم زرقان: “إذا استدعى الأمر بقائي في شارل لورال، سيكون الأمر عادي بالنسبة لي، سأعمل لأطور قدراتي وأساعد فريقي”.