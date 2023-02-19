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الرياضة

زرقان: “أستهدف اللعب في احدى هذه الدوريات وخوض رابطة أبطال أوروبا”

بقلم كريم تيغرمت
زرقان: “أستهدف اللعب في احدى هذه الدوريات وخوض رابطة أبطال أوروبا”
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كشف الدولي الجزائري آدم زرقان، لاعب شارل لوروا البلجيكي، عن الوجه المقبلة التي يستهدفها، وحلمه في لعب رابطة أبطال أوروبا.

وصرح زرقان في حوار لموقع “RTBF”: “لدي طموح مثل أي لاعب، وكنت أحلم دائما بالمشاركة في رابطة الأبطال، وأنا مناصر لنادي برشلونة”.

كما أضاف: “في حال مغادرتي شارل لوروا هذا الصيف، أستهدف التنقل إلى الدوري الفرنسي، الإنجليزي، أو إلى الدوري الإسباني”.

وتابع آدم زرقان: “إذا استدعى الأمر بقائي في شارل لورال، سيكون الأمر عادي بالنسبة لي، سأعمل لأطور قدراتي وأساعد فريقي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Ta2qX
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