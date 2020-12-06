زرقان :”أمتلك أصولا مغربية ولكنني فضلت الجزائر لهذا السبب”

كشف، مهدي زرقان، بأنه كان يمتلك ثلاثة خيارات، بخصوص المنتخب الذي سيمثله على الساحة الدولية، ما بين الجزائر، المغرب وفرنسا.

وصرّح متوسط الميدان لموقع “فوت إيكسبرس” قائلا :”لقد كنت قادرا على اللعب مع المغرب، أو فرنسا بسبب أصولي”.

ليُواصل :”لكني أخترت الجزائر، لأني كنت أعشقها منذ صغري، وأحمل قميصها خلال طفولتي”.

وأردف :”منذ أن كنت أبلغ من العمر ثماني سنوات، كنت أقول للجميع بأني سألعب مع الجزائر، وهو ما تجسد في نهاية المطاف”.

ويُعتبر متوسط ميدان بوردو، من أبرز المواهب الصاعدة حاليا، وهو الذي إلتحق بتشكيلة جمال بلماضي في الأشهر الماضية.

وسينال صاحب الـ21 عاما، فُرصة اللعب أساسيا مع الخضر، خلال المُباراة القادمة أمام زامبيا، مثلما كشفه بلماضي سابقا.