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زرقان: “الأكاديمية ستعود بفائدة كبيرة على كرة القدم الجزائرية”

الرياضة
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زرقان: “الأكاديمية ستعود بفائدة كبيرة على كرة القدم الجزائرية”
بقلم كريم.تيغرمت

ثمن الدولي الجزائري آدم زرقان، لاعب نادي بارادو، افتتاح الإتحادية الجزائرية أكاديمية لها بمنطقة خميس مليانة، مبرزا أهميتها وفائدتها على كرة القدم الجزائرية.

وصرح آدم زرقان، لموقع “الفاف”: “بحكم خبرتي، أقول أن الأكاديمية، ستعود بفائدة كبيرة على كرة القدم الجزائرية، حيث كما تعلمون أنا خريج أكاديمية بارادو”.

وأضاف: “تلعمت الكثير من الأشياء في الأكاديمية، كما أنها تسمح بخلق روح جماعية وأخوية بين اللاعبين”.

وتابع آدم زرقان: “أتوقع أن أكاديمية “الفاف”، بخميس مليانة، ستسمح بتخرج لاعبين كبار مستقبلا، والذين سيعدون مستقبل المنتخب الوطني”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740878

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