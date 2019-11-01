زرقان :”الدراسة كانت شرط والدي لإلتحاقي ببارادو”

أوضح الدولي الجزائري آدم زرقان، بأن والده وضع شرطا مُحددا، قبل السماح له بالإنتقال لصفوف نادي بارادو، منذ سنوات مضت.

وأوضح متوسط الميدان بأن أباه، طالبه بالتفوق في دراسته وإلا فإنه لن يتركه ينشط مع أكاديمية بارادو.

وقال نجم “الباك” :”لقد كنت أتحصل على مُعدل 16 في تلك الفترة، وأبي كان واضحا معي بشأن هذه النقطة”.

وواصل :”قال لي، إذهب للعب مع بارادو، ولكن إن نزلت تحت هذا المُعدل فإنك ستعود الى سطيف”.

وأوضح إبن أسطورة وفاق سطيف، بأنه نجح في رفع التحدي وتحصل على شهادة البكالوريا بمُعدل مُحترم وصل لـ13.