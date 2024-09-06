زرقان: “الفوز في المباراة التصفوية الأولى جد مهم ومحفز”

ثمن الدولي الجزائري، آدم زرقان، الفوز الأخير الذي حققه رفقة المنتخب الوطني، في مواجهة غينيا الاستوائية.، مبرزا أهميته في بقية مشوار تصفياتهم لكأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح آدم زرقان، عقب فوزهم أمام غينيا الإستوائية: “أولا نشكر جمهور وهران على الدعم الذي قدمه لنا، مثلما عودنا عليه دائما”.

كما أضاف: “تعودنا دائما على تقديم مباريات في المستوى بوهران، مثلنا قمنا به في مواجهة نيجيريا، وهذا بفضل دعم أنصارنا”.

وبخصوص الفوز أمام غينيا الإستوائية، قال آدم زرقان: “في المباريات التصفوية، الفوز في المباراة الأولى دائما يكون جد مهم، وهذا الأمر يحفزنا”.