زرقان: “المشاركة في منافسة الكاف ستفيدني مع الخضر”

إعتبر الدولي الجزائري آدم زرقان، لاعب نادي بارادو، أن مشاركته رفقة ناديه في منافسة كأس الكاف، ستفيده كثيرا، رفقة المنتخب الوطني.

وصرح آدم زرقان، لتلفزيون “النهار”: “مشاركتي رفقة فريقي في كأس الكاف، ستمنحني خبرة، وستفيدني كثيرا رفقة المنتخب الوطني”.

وأضاف: “المباريات الإفريقية تختلف عن مباريات البطولة الوطنية، من ناحية الملاعب، وطريقة اللعب، وهذا ما سأكتسبه كخبرة في كأس الكاف”.

يذكر أن آدم زرقان سيواجه غدا الأحد، رفقة ناديه بارادو، فريق سان بيدرو من كوت ديفوار، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكاف.