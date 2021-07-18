زرقان: “بلغت هدفي بالإمضاء في شارل لوروا بعد مجهود 9 سنوات”

أبدى لاعب نادي بارادو، آدم زرقان سعادته بالظفر بعقد احترافي في نادي شارل لوروا، بعد مجهود كبير، كاشفا في ذات الوقت عن طموحه في الظفر بمكانة في المنتخب الوطني.

وصرح زرقان، لتلفزيون “النهار”: “حققت الهدف الذي كنت أطمح إليه، بعدما عملت بجهد كبير لمدة 9 سنوات، أين أمضيت لفريق شارل لوروا”.

وأضاف: “نجاح زملائي السابقين في الإحتراف بأوروبا، وبلوغهم المنتخب الوطني، يحفزني كثيرا، وهدفي المقبل هو ضمان مكانة في المنتخب الوطني الأول”.

وتابع آدم زرقان: “أتمنى أن يلتحق ثلاثة أو أربعة لاعبين آخرين من مدرسة بارادو، بأندية أوروبية مستقبلا”.