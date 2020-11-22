زرقان :”حققنا أمرا رائعا”

عبّر الدولي الجزائري مهدي زرقان، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه رفقة ناديه بوردو، خارج الديار على حساب رين.

وصرّح متوسط الميدان لوسائل الإعلام الفرنسية :”لقد عدنا مُحفزين، خاصة وأننا إشتقنا للعب سويا، بعد فترة التوقف الدولية الأخيرة”.

وواصل :”لقد حققنا أمرا رائعا، العودة بالنقاط الثلاث من رين أمر ليس بالهين، لأنه فريق يلعب المُنافسات الأوروبية”.

وختم :”نهدي الإنتصار لأنصارنا، الذين إشتقنا إليهم، وأي نتيجة إيجابية نتحصل عليه فإنها تكون من أجلهم”.

يُشار بأن مُحارب الصحراء، شارك رفقة “لي جيروندان” بصفة أساسية، مؤكدا تطوره اللافت في الأسابيع القليلة الماضية.

ويستهدف صاحب الـ21 عاما الآن فرض نفسه مع المنتخب الوطني، خاصة وأن جمال بلماضي وعده بمنحه الفُرصة مُستقبلا.