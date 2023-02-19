زرقان: “زيدان قدوتي ومن المؤسف عدم تمثيله المنتخب الجزائري”
بقلم كريم تيغرمت
كشف آدم زرقان، اعجابه الكبير بالنجم الأسبق زين الدين زيدان، كما أبدى أسفه لعدم رؤيته بألوان المنتخب الجزائري.
وصرح زرقان، في حوار لموقع “RTBF”: “عندما كنت صغرا كنت أحلم بأن أصبح لاعبا كبيرا مثل زين الدين زيدان”.
كما أضاف: “لقد شاهدت مباراته مع المنتخب الفرنسي، ضد البرازيل، في كأس العالم، أزيد من ألف مرة”.
وأردف: “كنت دائما أقلد حركته الشهيرة في المراوغة، ولازلت إلى حد الآن اطبقها أحيانا خلال مبارياتي مع شارل لوروا”.
وتابع آدم زرقان: “لم يسبق لي ملاقات زيدان وجها لوجه، ومن المؤسف عدم تمثيله ألوان المنتخب الوطني الجزائري”.
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