زرقان: “سعيد بأول ظهور لي وبإمكاني تقديم الأفضل”

أبدى الدولي الجزائري آدم زرقان لاعب شارل لوروا، رضاه عن الآداء الذي قدمه في أول ظهور له في الدوري البلجيكي، مؤكدل قدرته على تقديم الأفضل مستقبلا.

وصرح زرقان، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي لناديه شارل لوروا: “سعيد جدا بأول ظهور لي، وبتمكني من تسجيل أول هدف لي”.

وتابع الدولي الجزائري: “أضن أنه بإمكاني تقديم الأفضل مستقبلا، خاصة وأن تناسق جيد رفقة زملائي على غرار ريوتا، وغوليام”.

يذكر أن آدم زرقان، أنقذ فريقه شارل لوروا، من الهزيمة، في أول مشاركة له مع الفريق، في المباراة التي جمعتهم أمس الأحد بنادي لوفيان لحساب الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي.