زرقان: “سليماني ساعدني في الالتحاق بالمنتخب الوطني”

أثنى آدم زرقان، على مواطنه إسلام سليماني، لاعب أندرلخت البلجيكي، كاشفا مساهة هذا الأخير في التحاقه بصفوف المنتخب الوطني.

وصرح رزقان لموقع “RTBF”: “سليماني صديقي، أنا سعيد لالتحاقه بالدوري البلجيكي، ويعد إضافة كبير لنادي أندرلخت”.

كما أضاف: “هو يحب مساعدة اللاعبين الشبان، شخصيا ساعدني في الالتحاق بالمنتخب الوطني، كان دائما يشيد بامكاناتي”.

وتابع آدم زرقان: “سليماني يعد الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، ولازال يتمتع بكفاءة عالية، حيث لا يمكن أن تلاحظ بأنه يبلغ 34 عاما”.