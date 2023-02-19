زرقان: “سليماني ساعدني في الالتحاق بالمنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى آدم زرقان، على مواطنه إسلام سليماني، لاعب أندرلخت البلجيكي، كاشفا مساهة هذا الأخير في التحاقه بصفوف المنتخب الوطني.
وصرح رزقان لموقع “RTBF”: “سليماني صديقي، أنا سعيد لالتحاقه بالدوري البلجيكي، ويعد إضافة كبير لنادي أندرلخت”.
كما أضاف: “هو يحب مساعدة اللاعبين الشبان، شخصيا ساعدني في الالتحاق بالمنتخب الوطني، كان دائما يشيد بامكاناتي”.
وتابع آدم زرقان: “سليماني يعد الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، ولازال يتمتع بكفاءة عالية، حيث لا يمكن أن تلاحظ بأنه يبلغ 34 عاما”.
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