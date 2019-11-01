زرقان: “سنستغل نقاط ضعف كمبالا لضمان التأهل في كأس الكاف”

الرياضة
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زرقان: “سنستغل نقاط ضعف كمبالا لضمان التأهل في كأس الكاف”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف لاعب نادي بارادو، آدم زرقان، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز في لقاء العودة أمام نادي كمبالا سيتي الأوغندي، لضمان التأهل للدور الـ16 من كأس الكاف.

وصرح آدم زرقان، للإذاعة الوطنية: “في مباراة الذهاب أمام نادي كمبالا، سجلنا بعض نقاط ضعف المنافس، والتي سنعمل على استغلالها في لقاء العودة”.

وأوضح: “المنافس يطبق كرة جميلة، مثل فريقنا، لكن لاحظنا أنه يترك بعض الفراغات في الدفاع، وهذا ما سنستغله، لتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور المقبل”.

يذكر أن نادي بارادو، عاد بالتعادل السلبي، من أوغندا، خلال مواجهة الذهاب أمام نادي كمبالا، لحساب الدور الـ32 مكرر.


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