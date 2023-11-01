زرقان ضمن التشكيلة المثالية في البطولة البلجيكية

تواجد الدولي الجزائري ادم زرقان في التشكيلة المثالية للجولة 12 من البطولة البلجيكية بعد تألقه اللافت للانتباه رفقة شارلوروا.

ونشر الحساب الرسمي لموقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام و الإحصائيات على منصة “إكس”. اليوم الأربعاء، التي عرفت تواجد متوسط ميدان الخضر بتنقيط 8.4.

وكان ادم زرقان قد تألق في مباراة أوبين، حيث كان لأكثر لمسا للكرة و نجاحا في التمرير، كما اختير الأفضل انذاك.

و من المنتظر، أن يتواجد ابن النجم السابق لوفاق سطيف في التربص المقبل للمنتخب الوطني بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة ناديه. ذلك قبل مباراة الخضر و الصومال في تصفيات المونديال المقبل.

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