زرقان ضمن تشكيلة الأسبوع في بلجيكا

تواجد الدولي الجزائري، ونجم نادي شارلوروا، آدم زرقان، ضمن تشكيلة الأسبوع، لـ”السوبر ليغا” البلجيكية.

وجاء اختيار قائد شارلوروا، ضمن تشكيلة الأسبوع، عقب قيادته ناديه الأحد الماضي. لفوز ثمين بتقديمه تمريرة الهدف الوحيد، أمام كورتري، الذي يضم في صفوفه الدولي الآخر، عبد القهار قادري.

للإشارة فإن زرقان، يحظى بإشادة واسعة في الوسط الإعلامي البلجيكي، بعد بداياته المثالية مع شارلوروا، هذا الموسم، وهو الذي صنع هدفين في أول 5 جولات.