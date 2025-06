زرقان على رادار رويال أنتويرب

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، أبرزها ما نقله الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، ساشا تافولييري، اليوم الأربعاء، أن نادي رويال أنتويرب أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم الدولي الجزائري آدم زرقان.

متوسط ميدان نادي شارلوروا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة إدارة أنتويرب في تعزيز خط وسط الفريق بلاعب مبدع وقادر على التحكم بإيقاع اللعب. إذ يرى القائمون على النادي أن زرقان يمتلك الصفات المناسبة لذلك. بعد بروزه اللافت مع سبورتينغ شارلوروا في الدوري البلجيكي الممتاز الموسم المنقضي.

وأوضح المصدر أن الاهتمام بزرقان يتقاطع مع مساعي رويال أنتويرب للتعاقد مع المدرب ريك دي ميل، الذي يعَدُّ أحد الأسماء البارزة المطروحة لتولي العارضة الفنية للفريق. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن زرقان سيكون متحمسًا للغاية لفكرة مرافقة مدربه إلى المحطة الجديدة. في حال تم الاتفاق رسميًا بين الطرفين.

منذ انتقاله إلى أوروبا قادمًا من نادي بارادو الجزائري، واصل آدم زرقان تقديم مستويات قوية، جعلته محل متابعة من عدة أندية في بلجيكا وخارجها. ويمتاز زرقان برؤية مميزة في وسط الميدان، وقدرة كبيرة على التمرير وبناء اللعب. إضافة إلى انضباطه التكتيكي، ما جعله أحد أبرز لاعبي وسط الميدان في البطولة البلجيكية في المواسم الأخيرة.

🔴⚪️ Info #RAFC :

🇩🇿 Royal Antwerp Football Club has also an interest for… Adem Zorgane! While Antwerp continues pushing to sign Rik De Mil as top managerial target, the playmaker would be excited to follow the Zebras coach… Important days coming up ! ⏳ #RCSC #JPL #mercato pic.twitter.com/BLobUwOv5K

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 11, 2025