زرقان لاعب الشهر للمرة الثالثة هذا الموسم في فريقه شارلوروا البلجيكي

تُوج الدولي الجزائري، أدم زرقان، اليوم الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في فريقه شارلوروا لحساب شهر مارس المنصرم.

ويعد هذا التتويج الثاني على التوالي للاعب الخضر مع فريقه، والثالث بالموسم، بعد أن نال جائزة لاعب الشهر سبتمبر المنصرم.

كما سبق لأدم زرقان التتويج بجائزة لاعب شهر فيفري، بعد أن خاض 4 مواجهات وسجل هدفين ونال جائزة رجل المقابلة مرة واحدة.

وفي شهر مارس شارك زرقان، مع فريقه 3 مواجهات وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ونال جائزة رجل المباراة مرة واحدة.