زرقان: “لدي ثقة في قدراتي وأتطور باستمرار رفقة شارل لوروا”

تحدث الدولي الجزائري آدم زرقان، عن انطلاقته رفقة شارل لوروا، مبديا ثقته الكبيرة في قدراته، وتطور مستواه رفقة ناديه الجديد.

وقال زرقان، في تصريحات للصحافة البلجيكية: “سعيد بالدور الذي أقوم به في شارل لوروا، حيث أشعر بأنني أتطور باستمرار”.

وأضاف: “البطولة البلجيكية مختلفة عن الجزائرية، لدي ثقة في قدراتي، وهذا ما سمح لي بالحصول على وقت للعب”.

وتابع آدم زرقان: “أنا هنا من أجل فريقي، وتلبيت توقعات المدرب، وأبذل قصارى جهدي من أجل ذلك”.

يذكر أن آدم زرقان (21 عاما)، انتقل في الميركاتو الصيفي المنصرم، إلى نادي شارل لوروا، قادما من نادي بارادو.