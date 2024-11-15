زرقان :”لم نستحوذ على الكرة أمام غينيا الاستوائية بسبب المناخ”
بقلم النهار أونلاين
كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني، آدم زرقان، الأسباب الحقيقية وراء عدم ظهور الخضر بمستوى جيد في مباراة غينيا الاستوائية.
وقال زرقان في تصريح خلال المنطقة المختلطة بسيدي موسى، اليوم الجمعة: “في مباراة غينيا الاستوائية لم نستحوذ كثيرا بالنظر إلى عدة أسباب أبرزها المناخ، وظروف المباراة، والخصم الذي يقدم مستويات جيدة مؤخرا”.
وأضاف زرقان: “كل اللاعبين قدموا ما عليهم وقمنا بواجبنا، وسنؤكد مستقبلا”.
كما دافع زرقان بقوة على زميله في الفريق رامز زروقي الذي يقدم مستويات كبيرة إلا انه يتلقى الانتقادات: “رامز زروقي يقدم مستويات جيدة مع المنتخب الوطني، رغم أنه يتعرض لانتقادات نعتبرها عادية كلاعبين”.
وختم: “سنعمل على إمتاع الجمهور الجزائري بملعب تيزي وزو وأتمنى أن تكون المباراة جيدة”.
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