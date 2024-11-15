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الرياضة

زرقان :”لم نستحوذ على الكرة أمام غينيا الاستوائية بسبب المناخ”

بقلم النهار أونلاين
زرقان :”لم نستحوذ على الكرة أمام غينيا الاستوائية بسبب المناخ”
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كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني، آدم زرقان، الأسباب الحقيقية وراء عدم ظهور الخضر بمستوى جيد في مباراة غينيا الاستوائية.

وقال زرقان في تصريح خلال المنطقة المختلطة بسيدي موسى، اليوم الجمعة: “في مباراة غينيا الاستوائية لم نستحوذ كثيرا بالنظر إلى عدة أسباب أبرزها المناخ، وظروف المباراة، والخصم الذي يقدم مستويات جيدة مؤخرا”.
وأضاف زرقان: “كل اللاعبين قدموا ما عليهم وقمنا بواجبنا، وسنؤكد مستقبلا”.
كما دافع زرقان بقوة على زميله في الفريق رامز زروقي الذي يقدم مستويات كبيرة إلا انه يتلقى الانتقادات: “رامز زروقي يقدم مستويات جيدة مع المنتخب الوطني، رغم أنه يتعرض لانتقادات نعتبرها عادية كلاعبين”.

وختم: “سنعمل على إمتاع الجمهور الجزائري بملعب تيزي وزو وأتمنى أن تكون المباراة جيدة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Y2qPj
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