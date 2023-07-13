زرقان: “لهذا السبب غبت عن التربص الأخير للمنتخب الوطني”

كشف الدولي الجزائري آدم زرقان، السبب الذي جعله يغيب عن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، في التربص الأخير للخضر، شهر جوان الماضي.

وقال زرقان، في تصريحات نقلتها صحيفة “le soir” البلجيكية: “لم أشارك في التربص الأخير لأن بطولتنا انتهت في وقت مبكر جدًا مقارنة بالبطولات الأخرى”.

كما أضاف لاعب نادي شارلوروا البلجيكي: “هذا الأمر لعب دورًا كبيرًا في نهاية الموسم، وكان محبطًا، كون هدف أي لاعب هو التواجد المشاركة قدر الإمكان مع بلده”.

يذكر أن آدم زرقان، يطمح هذا الصيف لتغيير الأجواء، بمغادرة ناديه شارل لوروا، والإلتحاق بأحد الأندية المعروفة في أوروبا تحسبا للموسم الكروي المقبل.