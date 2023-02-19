زرقان: “محرز أكد لنا بأنه ليس من الصعب اللعب في السيتي”

تحدث الدولي الجزائري آدم زرقان، على الدور الذي يلعبه قائد الخضر، رياض محرز، في تحفيزهم، خلال تربصات المنتخب الوطني.

وكشف آدم زرقان، في حوار خص به موقع “RTBF”: “في تربص المنتخب الوطني. محرز قال لنا بأنه ليس من الصعب اللعب في مانشستر سيتي”.

كما أضاف نجم نادي شارل لوروا البلجيكي: “في المقبل شدد محرز، بأنه علينا التأقلم، وأن لا نستسلم أبدا”.

وأوضح آدم زرقان، بأنه يسعى من جهته هو الآخر لتحفيز اللاعبين الشبان في النادي الذي تكون فيه، خلال زياراته المتكررة للجزائر.