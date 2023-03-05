زرقان محل إشادة شارلوروا وجماهيره

حظي الدولي الجزائري آدم زرقان، بإشادة إدارة ناديه شارلوروا، وجماهير الفريق، نظير مردوده في مباراتهم الأخيرة أمام كورتري

ونشرت إدارة شارلوروا، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، صورة زرقان، في احدى لقطاته خلال صراعه على الكرة مع مواطنه قادري، في مواجهة كورتري.

كما أرفقت غدراة النادي البلجيكي هذه الصورة بتغريدة قالت فيها: “فالنتوقف للحظة، ونتحدث عن هذا الرجل من فضلكم” وأضافت رمز الجوهرة لتغريدتها

ومن جهتها، أمطرت جماهير شارلوروا، هذه التغريدة بالتعليقات الإيجابية، أين أشاد الجميع بامكانيات الدولي الجزائري.

يذكر أن آدم زرقان، ساهم في الفوز الجديد الذي حققه ناديه شارلوروا، أمس السبت، على حساب كورتري، ضمن الدوري البلجيكي.