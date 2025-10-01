زرقان مرشح لجائزة الشهر في بلجيكا

اختير لاعب “الخضر” ونجم نادي سانت جيلواز البلجيكي، آدم زرقان، للتنافس على جائزة لاعب الشهر، الخاصة بالدوري البلجيكي الممتاز.

ويتنافس الدولي الجزائري، على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي. والمنظمة من طرف صحيفتي ” HD” و” RTBF” البلجيكيتين، رفقة كل من نيكولو تريزولدي لاعب كلوب بروج، وليون لوبيرباش مهاجم ميشلين.

ويتقدم زرقان، بعد انطلاق التصويت الخاص بجائزة أفضل لاعب في سبتمبر الماضي. على منافسيه بفارق مريح، بعدما جمع 66% من الأصوات مقابل 23% لتريزولدي. و11% للألماني لوبيرباش.

وخلال شهر سبتمبر المنقضي، شارك زرقان، مع جيلواز، الذي التحق به الصائفة الماضية قادما من شارلوروا، في 3 لقاءات في الدوري البلجيكي. مساهما بفضل أداءه المميز في تحقيق الفريق للعلامة الكاملة، بـ 3 انتصارات.