زرقان مرشح لجائزة لاعب الشهر في شارلوروا

يتواجد الدولي الجزائري آدم زرقان، ضمن أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب للشهر في ناديه شارلوروا البلجيكي.

وكشف إدارة شارلوروا، اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن ترشيح زرقان لجائزة أفضل لاعب لشهر مارس.

كما ينافس الدولي الجزائري على هذه الجائزة، زميله في الفريق، السنغالي يوسوف بادجي، الذي تألق هو الآخر مؤخرا.

يذكر أن آدم زرقان، نال جائزة أفضل لاعب في ناديه شارل لوروا، في منتاسبتين سابقتين شهري سبتمبر، وفيفري من الموسم الجاري.