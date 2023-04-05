زرقان مرشح لجائزة لاعب الشهر في شارلوروا
بقلم كريم تيغرمت
يتواجد الدولي الجزائري آدم زرقان، ضمن أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب للشهر في ناديه شارلوروا البلجيكي.
وكشف إدارة شارلوروا، اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن ترشيح زرقان لجائزة أفضل لاعب لشهر مارس.
كما ينافس الدولي الجزائري على هذه الجائزة، زميله في الفريق، السنغالي يوسوف بادجي، الذي تألق هو الآخر مؤخرا.
يذكر أن آدم زرقان، نال جائزة أفضل لاعب في ناديه شارل لوروا، في منتاسبتين سابقتين شهري سبتمبر، وفيفري من الموسم الجاري.
𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵 𝗕𝘆 @unibetbelgium – 𝘔𝘢𝘳𝘴
💎 Finale 💎
🇸🇳 Youssouph Badji
🇩🇿 Adem Zorgane#RCSC #POTM #Unibet pic.twitter.com/T38kevwV5B
— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) April 5, 2023
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