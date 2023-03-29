زرقان مرشح لجائزة لاعب الشهر في شارلوروا

سجّل الدولي الجزائري آدم زرقان، لاعب شارلوروا البلجيكي، تواجده ضمن قائمة اللاعبين المشرحين لجائزة لاعب الشهر.

ونشرت إدارة نادي شارلوروا، عبر الصفحة الرسمية للفريق، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الشهر، والتي ضمت اسم بن طالب.

كما ينافس الدولي الجزائري على هذه الجزائزة، ثلاثة لاعبين من الفريق، ويتعلق الأمر بكل من هيرفي كوفي، يوسوف بادجي، داميان مارسك.

ويأتي ترشيح آدم زرقان، لنيل جائزة أفضل لاعب لشهر مارس، نظير تألقه، بتقديم مردود ومستوى كبير رفقة شارلوروا.