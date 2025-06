زرقان مطلوب في “البريميرليغ”

دخل لاعب “الخضر” ونجم نادي شارلوروا البلجيكي، آدم زرقان، دائرة اهتمامات نادٍ انجليزي، تحسبا لضمه في فترة التحويلات الصيفية القادمة.

ويرتبط زرقان، مع نادي شارلوروا، بعقد يستمر إلى صيف 2027. إلا أن رحيله عن الفريق يبقى قائما، لاسيما وأنه كان قد أكد شهر مارس الماضي، نيته في تغيير الأجواء بحثا عن تحدٍ جديد.

وكشف حساب ” Well Onside” المهتم بأخبار “السبيرز” على منصة “إكس”. أن مسؤولي النادي يستهدفون التعاقد مع الدولي الجزائري، في الميركاتو الصيفي.

كما أبرز المصدر ذاته، أن إدارة توتنهام، عاينت زرقان، بمناسبة لقاء شارلوروا، أمام ويستيرلو. والذي لعب يوم الـ 9 ماي الماضي.

مبرزا أن إدارة الفريق البلجيكي، تشترط الحصول على 10 ملايين أورو. من أجل بيع عقد آدم زرقان، الذي تقدر قيمته التسويقية بـ 6 ملايين أورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت” المختص.

وشارك خريج مدرسة أتليتيك بارادو، المطلوب أيضا في نادي روايال أنتويرب البلجيكي، في 41 مباراة مع شارلوروا الموسم الماضي، بصم خلالها على هدف و6 تمريرات حاسمة.

⚪️ Tottenham are believed to be tracking Sporting Charleroi midfielder Adam Zorgane… 🔍🇩🇿

The 25 y/o is thought have earned rave reviews from Spurs staff following his performance against Westerlo last month… ✨

Charleroi would likely demand around €10m… 💰 pic.twitter.com/bZQyHaFH3B

— Well Onside™ (@WellOnside) June 16, 2025