زرقان مطلوب في ميلان

وضعت إدارة نادي ميلان الإيطالي، اسم الدولي الجزائري، آدم زرقان، ضمن مخططاتها تحسبا للتعاقد معه، الصيف المقبل، حسبما أكدته تقارير صحفية إيطالية.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، بأن لاعب الخضر، الذي لعب 27 مباراة مع شارلوروا، هذا الموسم كأساسي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7، أثار انتباه ميلان.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية. بأن زرقان سيكون خيارا مهما بالنسبة لـ “الروسونيري”. لاسيما وأن اندماجه لن يكون صعبا في ظل تواجد مواطنه إسماعيل بن ناصر.

كما أشار ذات المصدر. إلى أن اسم زرقان تواجد على طاولة ميلان. باعتبار أن مؤسسة “ريد بيرد كابيتال” المالكة للنادي الإيطالي، تولي أهمية كبيرة لإحصائيات أي لاعب يستهدفه فريقهم.