زرقان ممرر حاسم ويساهم في فوز شارلوروا على بيرشوت

ساهم الدولي الجزائري آدم زرقان في الفوز العريض الذي حققه اليوم السبت ناديه شارلوروا، في مواجهة بيرشوت، ضمن الدوري البلجيكي.

ودخل زرقان، آساسيا ضمن تشكيلة ناديه شارلوروا، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة السادسة من الدوري البلجيكي.

وبصم الدولي الجزائري، على مردود كبير طيلة أطوار هذا اللقاء، كما بصم هاى تمريرة حاسمة ساهم من خلالها في فوز فريقه باللقاء.

وانتهت هذه المواجهة لصالح رفقاء دم زرقان، على حساب نادي بيرشوت، بخماسية كاملة، مقابل هدفين.