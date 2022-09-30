زرقان مُرشح لجائزة جديدة مع شارل لوروا

رُشح النجم الدولي الجزائري، آدم زرقان، لجائزة جديدة في فريقه سبورتينغ شارل لوروا البلجيكي.

حيث تواجد لاعب المنتخب الوطني ضمن قائمة من 4 لاعبين للتنافس على جائزة لاعب شهر سبتمبر في فريقه.

وترك الحساب الرسمي للنادي البلجيكي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الحرية للجمهور من أجل اختيار الأفضل.

ويُذكر أن ابن مدينة سطيف خاض مواجهة الخضر أمام نيجيريا أساسيا.