زرقان مُرشح لجائزة جديدة مع شارل لوروا
بقلم حواز عبد النور
رُشح النجم الدولي الجزائري، آدم زرقان، لجائزة جديدة في فريقه سبورتينغ شارل لوروا البلجيكي.
حيث تواجد لاعب المنتخب الوطني ضمن قائمة من 4 لاعبين للتنافس على جائزة لاعب شهر سبتمبر في فريقه.
وترك الحساب الرسمي للنادي البلجيكي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الحرية للجمهور من أجل اختيار الأفضل.
ويُذكر أن ابن مدينة سطيف خاض مواجهة الخضر أمام نيجيريا أساسيا.
𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵 𝗕𝘆 @unibetbelgium – 𝑆𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
💎 Premier tour 💎
🇯🇵 Ryota Morioka
🇩🇿 Adem Zorgane
🇲🇬 Marco Ilaimaharitra
🇸🇳 Youssouph Badji#RCSC #POTM #Unibet pic.twitter.com/56XE16C8Kg
— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 29, 2022
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