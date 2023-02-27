زرقان هدافا ويتجاوز رقمه الشخصي في بلجيكا

أهدى الدولي الجزائري، آدم زرقان، ناديه شارلوروا، أمس، انتصارا ثمينا على حساب ضيفه، سينت ترويدنس، لحساب الجولة الـ 27 من الدوري البلجيكي، بعدما سجل الهدف الوحيد في اللقاء.

ووصل لاعب الخضر، بفضل هدفه في مرمى نادي سينت ترويدنس، إلى الهدف الرابع له هذا الموسم. متجاوزا رقمه الشخصي المحقق في أول مواسمه في الدوري البلجيكي.

ولعب زرقان، هذا الموسم مع شارلوروا، 25 مباراة بين البطولة والكأس، جمع خلالها 2111 دقيقة، وسجل 4 أهداف مقابل 6 تمريرات حاسمة. بينما لعب الموسم الماضي، 37 لقاء بـ 2881 دقيقة، مسجلا 3 أهداف وصنع 7 أخرى.

ويبقى رقم خريج مدرسة أتليتيك بارادو، الذي يحلم بالانتقال إلى أكبر الدوريات الأوروبية. مرشحا للارتفاع لاسيما وأن ناديه تنتظره على الأقل 12 مباراة أخرى، قبل اختتام المنافسة في بلجيكا.