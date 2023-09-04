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الرياضة

زرقان: “هدفنا اسعاد الجمهور الجزائري في “كان” كوت ديفوار”

بقلم كريم تيغرمت
زرقان: “هدفنا اسعاد الجمهور الجزائري في “كان” كوت ديفوار”
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كشف الدولي الجزائري، آدم زرقان، اليوم الإثنين، عن أهدافه مع وملائه في المنتخب الوطني، خلال الاستحقاقات المقبلة التي تنتظرهم.

وصرح زرقان، لتلفزيون “النهار”: “كل اللاعبين المعنيين بهذا التربص سجلوا حضورهم اليوم بالجزائر”.

كما أضاف: “سنعمل على التحضير كما ينبغي لمواجهتي تنزانيا، والسنغال، من أجل تقديم آداء في المستوى”

وتابع آدم زرقان: “الأهم بالنسبة لنا هو اسعاد الجمهور الجزائري، خاصة خلال كأس امم إفريقيا المقبلة، بعد تخييب أملهم في “الكان” الماضي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ygSxZ
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