زرقان: “هدفنا اسعاد الجمهور الجزائري في “كان” كوت ديفوار”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الدولي الجزائري، آدم زرقان، اليوم الإثنين، عن أهدافه مع وملائه في المنتخب الوطني، خلال الاستحقاقات المقبلة التي تنتظرهم.
وصرح زرقان، لتلفزيون “النهار”: “كل اللاعبين المعنيين بهذا التربص سجلوا حضورهم اليوم بالجزائر”.
كما أضاف: “سنعمل على التحضير كما ينبغي لمواجهتي تنزانيا، والسنغال، من أجل تقديم آداء في المستوى”
وتابع آدم زرقان: “الأهم بالنسبة لنا هو اسعاد الجمهور الجزائري، خاصة خلال كأس امم إفريقيا المقبلة، بعد تخييب أملهم في “الكان” الماضي”.
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