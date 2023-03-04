زرقان وجها لوجه مع قادري في مباراة شارلوروا وكورتري

سيكون الدولي الجزائري آدم زرقان، اليوم السبت، في مواجهة مواطنه عبد القهار قادري، بمناسبة مباراة شارلوروا، ضد كورتري.

وسجل آدم زرقان، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية التي كشفت عنها إدارة ناديه شارلوروا، والتي ستبدأ مباراتها أمام كورتري.

كما كشف الحساب الرسمي لنادي كورتري، تشكيلته الأساسية، والتي تواجد ضمنها الدولي الجزائري الآخر عبد القهار قادري.

يدكر أن المباراة التي تجمع زرقان وناديه شارلوروا، بمضيفهم نادي كورتري، الذي ينشط فيه عبد القهار قادري، تدخل ضمن الجولة الـ28 من الدوري البلجيكي