زرقان يتوج بجائزة جديدة في الدوري البلجيكي

نال الدولي الجزائري آدم زرقان، لاعب نادي شارلوروا، الاعتراف في الدوري البلجيكي، من خلال تتويجه بجائزة جديدة.

وأختير زرقان، كثالث أفضل لاعب عربي في الدوري البلجيكي، في إطار الجائزة السنوية “الأسد البلجيكي”.

كما تسلم الدولي الجزائري، ونجم نادي شارلوروا، هذه الجائزة، خلال حفل نظم بمدينة بروكسل البلجيكية.

ويأتي هذا كاعتراف آخر، بموهبة وامكانات آدم زرقان، والتي أبان عنها في المباريات التي خاضها بألوان ناديه شارلوروا.