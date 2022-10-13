زرقان يتوج بجائزة لاعب الشهر في فريقه شارلوروا
بقلم فيصل زيان بوزيان
توج لاعب المنتخب الوطني، أدم زرقان، أفضل لاعب في فريقه شارلوروا البلجيكي، في شهر سبتمبر الماضي.
وأعلن النادي البلجيكي شارلوروا، اليوم الخميس، عن تتويج لاعبه الدولي الجزائري زرقان، بجائزة لاعب الشهر في الفريق من خلال تغريدة عبر تويتر.
يجدر للإشارة، شارك زرقان منذ بداية الموسم مع فريقه شارلوروا، في 10 مباريات، 9 منها أساسي، وسجل هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.
🥇 Voici votre 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 𝐛𝐲 @unibetbelgium !
🏆 Juillet : Marco ✔️
🏆 Août : Ken ✔️
🏆 Septembre : Adem ✔️#RCSC #POTM #Unibet pic.twitter.com/PsvvSNCSQN
— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) October 13, 2022
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