زرقان يتوج بجائزة لاعب الشهر في فريقه شارلوروا

توج لاعب المنتخب الوطني، أدم زرقان، أفضل لاعب في فريقه شارلوروا البلجيكي، في شهر سبتمبر الماضي.

وأعلن النادي البلجيكي شارلوروا، اليوم الخميس، عن تتويج لاعبه الدولي الجزائري زرقان، بجائزة لاعب الشهر في الفريق من خلال تغريدة عبر تويتر.

يجدر للإشارة، شارك زرقان منذ بداية الموسم مع فريقه شارلوروا، في 10 مباريات، 9 منها أساسي، وسجل هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.