زرقان يتوج بكأس بلجيكا رفقة سانت جيلواز على حساب أندرلخت
بقلم كريم تيغرمت
ساهم الدولي الجزائري آدم زرقان، اليوم الخميس، في تتويج ناديه سانت جيلواز، بلقب كأس بلجيكا، على حساب أندرلخت.
وشارك آدم زرقان أساسيا ضمن تكشيلة ناديه سانت جيلواز، في نهائي كأس بلجيكا الذي جمعهم اليوم الخميس، بنادي أندرلخت.
وبرز الدولي الجزائري بقوة في الوقت بدل الضائع من المباراة، من خلال تقديمه تمريرة حاسمة، جاء على إثرها الهدف الثالث لناديه.
وأنهى زرقان وناديه سانت جيلواز، هذه المباراة لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب فريق أندرلخت.
La 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗩𝗘 de Adem Zorgane en 𝗩𝗜𝗗𝗘́𝗢 🎬 !
