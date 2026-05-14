زرقان يتوج بكأس بلجيكا رفقة سانت جيلواز على حساب أندرلخت

ساهم الدولي الجزائري آدم زرقان، اليوم الخميس، في تتويج ناديه سانت جيلواز، بلقب كأس بلجيكا، على حساب أندرلخت.

وبرز الدولي الجزائري بقوة في الوقت بدل الضائع من المباراة، من خلال تقديمه تمريرة حاسمة، جاء على إثرها الهدف الثالث لناديه.

وأنهى زرقان وناديه سانت جيلواز، هذه المباراة لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب فريق أندرلخت.