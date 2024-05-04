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الرياضة

زرقان يحسم مستقبله مع ناديه رويال شارلوروا البلجيكي

بقلم فيصل زيان بوزيان
زرقان يحسم مستقبله مع ناديه رويال شارلوروا البلجيكي
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كشفت تقارير إعلامية بلجيكية، اليوم السبت، عن مستقبل لاعب خط الوسط الدولي الجزائري، آدم زرقان، مع ناديه رويال شارلوروا.

وحسب مانشره الصحفي البلجيكي، Sacha” Tavoleri” عبر حسابه بمنصة “إكس” مجيبا عن سؤال أحد متابعيه بخصوص مستقبل اللاعب الدولي الجزائري مع ناديه شارلوروا، أجاب المصدر، أن اللاعب زرقان سيغادر صفوف ناديه شارلوروا البلجيكي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

رابط دائم : https://nhar.tv/Kmaqo
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