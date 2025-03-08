زرقان يحقق أرقام قياسية في بلجيكا

بصم متوسط ميدان المنتخب الوطني، آدم زرقان، على أرقام قياسية في الدوري البلجيكي هذا الموسم، بعد تألقه رفقة فريقه رويال شارلوروا.

وشهدت مباراة رويال شارولوروا أمام ميشلن، في إطار الجولة الـ29 من الدوري البلجيكي، اليوم السبت، تألق لاعب الخضر، آدم زرقان، رغم خسارة فريقه هذا اللقاء بهدف دون رد. حيث بصم اللاعب الجزائري، على رقم أكثر لاعب خط وسط تجاوزا لسقف +100 تمريرة ناجحة في مباراة واحدة في الدوري البلجيكي الممتاز هذا الموسم في ثلاث مواجهات، أمام كل من أندية ستاندر لياج، ديندر و ميشلن.

ومن جانب آخر، نال المدافع، أحمد توبة، جائزة رجل اللقاء بتنقيط 8/10، بعد أن تمكن من مسعدة فريقه من تحقيق الفوز في اللقاء.