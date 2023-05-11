زرقان يرفض عروضا من بلجيكا ويصر على تغيير الأجواء

أكّد ساشا تافولييري الصحفي الشهير في بلجيكا أن الدولي الجزائري ادم زرقان رفض عروضا من الدوري البلجيكي.

وقال عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، في منشور له اليوم الخميس. أن ادم زرقان رفض عرض مبدئي من قبل كلوب بروج و البقاء في البطولة البلجيكية. كما يصرّ على الانتقال صوب الأندية التي تنشط خارجها على غرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

كما كشف أن متوسط ميدان الخضر يسعى للفت اهتمام أندية أكبر من الفرق البلجيكية وهو الذي ينشط في أبرزها والأمر يتعلّق بالعريق شارل لو روا.

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