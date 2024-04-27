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الرياضة

زرقان يضمن البقاء رفقة فريقه شارلوروا في الدوري البلجيكي الممتاز

بقلم فيصل زيان بوزيان
زرقان يضمن البقاء رفقة فريقه شارلوروا في الدوري البلجيكي الممتاز
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تمكن اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان، من ضمان البقاء في الدوري البلجيكي الممتاز رفقة فريقه سبورتينغ شارلوروا، بعد اختتام دور البلاي أوف للفرق المعنية بالسقوط في صدارة المجموعة.

بعد أن قاد لاعب الخضر زرقان فريقه شارولوا، أمس الجمعة، لتحقيق ثالث فوز على التوالي، أمام المنافي أوبن بنتيجة هدفين مقابل هدف.

كما شارك زرقان مع فريقه شارولوروا في أربع مواجهات “البلاي أوف” للفريق المعنية بالسقوط، وقاده لتحقيق ثلاث إنتصارات أمام أوبن في مواجهتين بهدفين دون مقابل، وبهدف دون مقابل، والفوز أمام كورتري، والتعادل أمام مولمبيك.

وبهذا رفع نادي شارلوروا رصيده للنقطة 39 في الدوري البلجيكي، ضامنا بذلك البقاء في الدوري البلجيكي الممتاز.

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