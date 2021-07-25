زرقان يغيب عن تشكيلة شارل لوروا في الجولة الافتتاحية للدوري البلجيكي

غاب اللاعب الجزائري آدم زرقان عن قائمة ناديه الجديد شارل لوروا، المعنية بالجولة الأولى من الدوري البلجيكي والتي تواجه نادي أوستند.

وقرر مدرب شارل لوروا، عدم توجيه الدعوة لزرقان، في هذه المواجهة، بالنظر لعدم خوضه عدد كاف من الحصص التدريبية منذ انضمامه للفريق.

ومن المنتظر أن يسجل اللاعب السابق لنادي بارادو، أول ظهور له في الدوري البلجيكي، في الجولة المقبلة، والتي ستجمعم بنادي سينت ترويدن.

يذكر أن آدم زرقان، انضم لنادي شارل لوروا البلجيكي، هذا الصيف، قادما من نادي بارادو، في أول تجربة احترافية له