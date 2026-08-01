زرقان يفتتح موسمه رفقة سان جيلواز بتتويج جديد

حقق الدولي الجزائري، آدم زرقان، وناديه سان جيلواز البلجيكي، أفضل بداية موسم لهم، بحصدهم أمس الجمعة لقب جديد.

وخاض زرقان، رفقة ناديه سان جيلواز، أمس الجمعة، مباراة السوبر، التي جمعتهم بحامل لق البطولة البلجيكية كلوب بروج.

كما شارك الدولي الجزائري، أساسيا ضمن تشكيلة فريقه في هذه المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسمها زرقان، وناديه لصالحهم بضربات الترجيح.

وبهذا يكون آدم رزقان، أول لقب في الموسم الجديد 2026-2027، والثاني له مع ناديه سان جيلواز، بعد حصدهم الموسم الماضي كأس بلجيكا.