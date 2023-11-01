زرقان يقاطع تدريبات المولودية والإدارة تهدد

فجّر الدولي الجزائري، مهدي زرقان، أزمة جديدة في بيت مولودية الجزائر، بعدما غاب عن تدريبات الفريق دون إذن من إدارة النادي.

وكشفت إدارة العميد في بيان لها، بأنها اتخذت أمس الثلاثاء. على هامش حصة الاستئناف الإجراءات القانونية، اللازمة اتجاه اللاعب.

مشيرة إلى أن زرقان واصل غيابه عن التدريبات دون مبرر وذلك منذ تربص مستغانم الأخير، وهو ما دفع الإدارة للاستعانة بمحضر قضائي. والذي دوّن غياب اللاعب عن حصة الإستئناف التي أعقبت راحة ثلاثة أيام استفاد منها اللاعبون بعد نهاية التربص التحضيري بمستغانم.

وفي ذات السياق أكدت إدارة المولودية أنها ستغلِّبُ مصلحة الفريق على الجميع وأنها ستقوم بكافة الإجراءات التي ستكفل حقوق النادي.