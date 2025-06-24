زرقان يقترب من تجربة جديدة

اقترب اللاعب الدولي الجزائري، آدم زرقان، من مغادرة ناديه شارلوروا البلجيكي، بعد 4 مواسم كاملة.

والتحق زرقان، بشارلوروا، صيف 2021، قادما من أتليتيك بارادو، وخاض مع الفريق 139 مباراة. سجل خلالها 10 أهداف، مقابل تقديمه لـ 25 تمريرة حاسمة.

وكشف الصحفي البلجيكي الموثوق في سوق الانتقالات. ساشا تافولييري، في تغريدة عبر حسابه في منصة “إكس”. أن نادي روايال أنتويرب، يتواجد في مرحلة جد متقدمة من المفاوضات مع شارلوروا، من أجل ضم زرقان.

يُشار إلى أن زرقان، مرتبط بعقد مع شارلوروا إلى غاية صيف 2027. إلا أن مسؤولي الفريق، فتحوا في وجهه أبواب الرحيل، بعدما أبلغهم في مناسبات عديدة، بنيته في تغيير الأجواء بحثا عن تحدٍ جديد.