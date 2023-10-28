زرقان يقدم أجمل مبارياته مع شارلروا رغم خسارته في الدوري البلجيكي

قدم الدولي الجزائري أدم زرقان مباراة جيدة التي جرت بين فريقه رويال شارلروا والمضيف نادي يويين في الجولة 12 من الدوري البلجيكي رغم الخسارة بثنائية نظيفة.

ونال أدم زرقان تنقيطا ممتازا من قبل الموقع العالمي المتخصص في الأرقام و الإحصائيات “هوسكور” بنسبة 8.4 من 10.

كما كان الأكثر نجاحا في العرضيات و صناعة الفرصة التي لم يستغلها المهاجمون بشكل جيد، و كان الأكثر لمسا للكرة.

وبهذا، يؤكد اللاعب السابق في اكاديمية بارادو أحقيته في التواجد رفقة المنتخب الوطني في التربص المقبل استعدادا للمباريات المقبلة من تصفيات كأس العالم، وبعدها كأس افريقيا.

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