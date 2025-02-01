زرقان يقود شارلوروا للفوز بخماسية في الدوري البلجيكي

قاد متوسط ميدان المنتخب الوطني، آدم زرقان، اليوم السبت، فريقه سبورتينغ رويال شارلوروا، للفوز بخماسية نظيفة في الدوري البلجيكي.

وذلك في مواجهة نادي ديندر، في إطار الجولة الـ24 من الدوري البلجيكي.

وشارك زرقان في كامل أطوار هذه المواجهة، وتمكن من تسجيل أول أهدافه هذا الموسم خلال هذا اللقاء. بعد أن بصم على الهدف الأول لفريق في الدقيقة الثامنة.

ونال خريج مدرسة أتلتيك بارادو، زرقان، أعلى علامة في اللقاء، بعلامة 9.2.ومن جانبه، خاض الجزائري الآخر، ياسين تيطراوي، هذه المواجهة أساسيا ولغاية الدقيقة الـ77. ونال تيطراوي، تنقيط جيد قدره 7.7 في اللقاء.

للإشارة، بصم آدم زرقان على خامس مساهماته التهديفية مع شارلوروا هذا الموسم، بتسجيله هدفا وتقديم أربع تمريرات حاسمة من أصل 24 مباراة لحد الآن.