زرقان يقود شارل لوروا للفوز أمام مواطنه قادري في بلجيكا

قاد الدولي الجزائري ادم زرقان فريقه شارل لوروا للفوز أمام مواطنه عبد القهار قادري الذي ينشط لكورتري بثنائية مقابل واحد.

وشاءت الصدف أن يتسلم زرقان شارة القيادة من طرف فريق شارل لوروا، في حين تسلم قادري شارة القيادة من طرف مدربه في كورتري.

ويسعى الثنائي لتقديم مستويات كبيرة في البطولة البلجيكية ومواصلة حصد النقاط . قصد جلب أنظار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذي يراقب اللاعبين داخل الوطن هته الأيام قبل التوجه صوب البطولات الأوروبية.