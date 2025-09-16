زرقان يقود يونيون سانت جيلواز لأول انتصار تاريخي في دوري الأبطال

حقق نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، اليوم الثلاثاء، فوزا ثمينا هو الأول له في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

بعدما أطاح بمستضيفه بي أس في آيندهوفن الهولندي على أرضية ملعب فيليبس ستاديون، بثلاثية مقابل هدف، برسم الجولة الأولى، من دوري أبطال أوروبا.

في مواجهة مثيرة عرفت مشاركة الجزائري آدم زرقان أساسيا طوال أطوار اللقاء.

حضور أساسي وأرقام متوازنة

زرقان، متوسط ميدان “الخضر”، وقع على أداء متوازن رغم صعوبة الرهان، حيث نال تنقيطا متوسطا بلغ 6.4. لمس الكرة في 48 مناسبة، ووزع 43 تمريرة منها 37 صحيحة، بنسبة نجاح معتبرة في التمرير.

كما صنع تمريرة مفتاحية واحدة وأسهم في تنشيط خط الوسط. محاولات هجومية ومساهمة دفاعية محدودة من الناحية الفردية. نجح زرقان في مراوغة وحيدة من أصل محاولة واحدة. فيما فشل في حسم أي صراع ثنائي من أصل أربعة خاضها خلال اللقاء، ما عكس صعوبة المواجهة البدنية مع عناصر الفريق الهولندي.

ومع ذلك، أبان عن جودة في اللعب المباشر بتنفيذه كرتين طويلتين ناجحتين من أصل أربع.

خطوة أولى تاريخية

هذا الفوز لا يمثل مجرد ثلاث نقاط ثمينة في سباق دور المجموعات. بل هو إنجاز تاريخي للنادي البلجيكي الذي خط اسمه لأول مرة في سجلات البطولة الأغلى قاريا.

أما بالنسبة لآدم زرقان، فإن مشاركته الكاملة في لقاء بهذا الحجم تشكل إضافة ثمينة لمسيرته. وتؤكد مكانته كلاعب أساسي في مشروع فريقه الأوروبي.

للإشارة، سيواجه لاعب الخضر، زرقان، رفقة ناديه البلجيكي، في الجولة الثانية من دوري الأبطال، نادي نيوكاسل، بتاريخ الفاتح من أكتوبر.