زرقان يلتحق بصفوف نادي يونيون سانت جيلواز

أعلن نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري، أدم زرقان، قادمًا من نادي رويال سبورتينغ شارلوروا.

بعقد يمتد إلى غاية جوان 2029، مع خيار التمديد لموسم إضافي، حسب ما كشفه النادي عبر موقعه الرسمي.

وسينضم زرقان إلى كتيبة المدرب سِباستيان بوكونولي، بشكل فوري، تحسبا للموسم الجديد. في خطوة تؤكد طموحات النادي المتوج مؤخرًا بلقب الدوري البلجيكي.

كما تطرق النادي في بيان الإعلان الرسمي عن تعاقده مع لاعب الخُضر، إلى مسيرة اللاعب مع ناديه السابق شارلوروا، حيث كان صاحب الـ25 عامًا يشكل القلب النابض لخط وسط الفريق في المواسم الماضية، بمشاركته في 140 مباراة رسمية بألوان “الزيبرا”، وتميّز باستقراره ومردوده العالي.

وخلال الموسم الماضي، خاض 40 مباراة من أصل 41 أساسياً، وكان قائدًا للفريق، ولم يغِب إلا عن آخر لقاء في ملحق الدوري الأوروبي. بعدما ضمن الفريق التأهل لمواجهة أنتويرب.

