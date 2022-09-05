زرقان ينال اعتراف جماهير شارل لوروا

حظي الدولي الجزائري آدم زرقان، باعتراف جماهير ناديه شارل لورا، نظير تألقه في المباراة الأخيرة التي جمعتهم جينيك.

وكشفت إدارة شارل لورا، اليوم الإثنين، عبر الحساب الرسمي للفريق على تويتر، عن اختيار زرقان، كأفضل لاعب في الفريق، عن هذه المباراة.

كما يأتي هذا، بعد حصول الدولي الجزائري، على الأغلبية الساحقة من أصوات جماهير ناديه، اعترافا منهم بالآداء الكبير الذي قدمه.

يذكر أن آدم زرقان، سجل الهدف الثاني، في مواجهة جينيك، والذي منح من خلاله الفوز لناديه شارل لوروا بنتيجة (2-1)