زرقان ينال الإعتراف من جماهير شارل لوروا
بقلم كريم تيغرمت
نال الدولي الجزائري آدم زرقان، الإعتراف من جماهير ناديه شارل لوروا البلجيكي، نظير تألقه في المواجهة الأخيرة أمام بيرشوت.
وكشفت إدارة شارل لوروا، عبر الحساب ارسمي للفريق، عن تتويج آدم رزقان، كأفضل لاعب في فريقه، عن مباراة بيرشوت.
كما يأتي هذا، بعد حصول الدولي الجزائري، على أعلى تصويت، من جماهير ناديه، اعترافا بمساهمته في الفوز على بيرشوت.
يذكر أن آدم زرقان، سجل الهدف الثالث في شباك بيرشوت، والذي منح من خلاله الفوز لناديه بنتيجة 3-2.
🔥 Adem Zorgane est votre Player of the Match pour cette vingt-neuvième journée de championnat ! 🇩🇿#RCSC #POTM #JPL pic.twitter.com/w1oMhayoNd
— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) February 26, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/H09AK