زرقان ينال الإعتراف من جماهير شارل لوروا

نال الدولي الجزائري آدم زرقان، الإعتراف من جماهير ناديه شارل لوروا البلجيكي، نظير تألقه في المواجهة الأخيرة أمام بيرشوت.

وكشفت إدارة شارل لوروا، عبر الحساب ارسمي للفريق، عن تتويج آدم رزقان، كأفضل لاعب في فريقه، عن مباراة بيرشوت.

كما يأتي هذا، بعد حصول الدولي الجزائري، على أعلى تصويت، من جماهير ناديه، اعترافا بمساهمته في الفوز على بيرشوت.

يذكر أن آدم زرقان، سجل الهدف الثالث في شباك بيرشوت، والذي منح من خلاله الفوز لناديه بنتيجة 3-2.