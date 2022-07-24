زرقان ينال الإعتراف من جماهير شارل لوروا

نال الدولي الجزائري آدم زرقان، الإعتراف من ناديه وجماهير شارل لوروا البلجيكي، عقب أول مباراة لهم في الموسم الجديد.

وكشفت إدارة شارل لوروا، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن اختيار زرقان، كرجل لمباراتهم أمام نادي كاس أوبن.

ويأتي هذا نظير، مساهمة الدولي الجزائري في فوز فريقه، بمنح تمريرة حاسمة جاء من خلال هدف فوز شارل لوروا.

كما بصم آدم زرقان، على مردود في المستوى، طيلة الدقائق التني شارك فيها خلال هذه المواجهة، مساهما بذلك في فوز فريقه.